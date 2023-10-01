Gölcük'te çıkan kavgada 1 kişi tabancayla yaralandı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan kavgada bir kişi tabancayla vurularak yaralandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.T sol bacağından yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi tabancayla vurularak yaralandı.
Merkez Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde esnaf M.T ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında tartışma yaşandı.
M.T, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla açılan ateş sonucu sol bacağından yaralandı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.