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Gölcük'te çıkan kavgada 1 kişi tabancayla yaralandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan kavgada bir kişi tabancayla vurularak yaralandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.T sol bacağından yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.