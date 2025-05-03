Gölbaşı'nda Yangın: Boş Variller Patladı
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir hurdalıkta çıkan yangın, boş varillerin patlamasına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan sanayide çıkan yangın, boş varillerin genleşip patlamasına neden oldu.
Yangın, Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı sanayide çıktı. Edinilen bilgiye göre bir hurdalıkta elektrik şasesinde çıkan yangın, boş varillerin bulunduğu bir alana sıçradı. Sıcaktan dolayı genleşen varillerin patlaması ise çevredekileri korkuttu.
Olay yerine vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye eri sevk edildi ve yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa