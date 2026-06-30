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Traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Traktör ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet K. idaresindeki 02 ED 976 plakalı traktör ile Emrah F. idaresindeki 23 AFK 409 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada araçta bulunan Münevver T. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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