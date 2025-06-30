Gölbaşı'nda Tır Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Yaralı

Gölbaşı'nda Tır Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Yaralı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan bir tır şarampole devrildi. Sürücü Ali K. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şarampole yuvarlanan tırın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelmekte olan Ali K. idaresindeki 44 AJV 744 plakalı tır, Çatalağaç köyü çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Yaşanan kazada sürücü Ali K. yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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