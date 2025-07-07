Gölbaşı'nda Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Gölbaşı'nda Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangında 10 dönümlük bir alan zarar gördü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlı Beldesi Çakmak köyü kırsalı ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alanda duman çıktığını gören köylülerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından yapılan incelemelerde yangında yaklaşık 10 dönümlük bir alanın zarar gördüğü anlaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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