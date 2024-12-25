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Gölbaşı'nda Kadın Hırsızlar Güvenlik Kamerasında

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, hırsızlık amacıyla bir eve giren ve 20 bin lirayı çalarak kayıplara karışan 3 kadın güvenlik kamerası tarafından tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gölbaşı'nda kadın hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hırsızlık amacıyla bir ikamete girdiği ve 20 bin lirayı çalarak kayıplara karıştığı iddia edilen şüpheli 3 kadın güvenlik kamerasına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Mahallesi üzerinde bulunan evlerin kapılarını zorlayarak açmaya çalışan şüpheli kadınlar güvenlik kamerasına yakalandı. İddiaya göre, sokakta bulunan M.K.'ya ait ikamete girdikten sonra evin altını üstüne getiren ve evde bulunan 20 bin lirayı alarak kayıplara karışan kimliği belirsiz şüpheli kadınlar daha sonra evden çıkarak olay yerinden uzaklaştı. Ev sahibi M.K.'nın ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gölbaşı'nda Kadın Hırsızlar Güvenlik Kamerasında
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜRŞAT AKTAŞ - 3.Sayfa
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