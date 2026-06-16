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Ankara'da fabrika yangını

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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir fabrikada henüz sebebi bilinmeyen bir yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir fabrikada henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesine bağlı Oğulbey Mahallesi Konya yolu üzerinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Henüz yangın sebebi belirlenemezken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Olay yerine varan ekipler müdahaleye başlarken çok sayıda ekibinde yolda olduğu öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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