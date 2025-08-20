Gölbaşı'nda 3 Katlı Binanın Üst Katında Yangın Çıktı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 3 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Gölbaşı Seğmenler Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın en üst katında saat 16.30 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, olay sadece maddi hasarla atlatıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA