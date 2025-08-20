Gölbaşı'nda 3 Katlı Binanın Üst Katında Yangın Çıktı

Güncelleme:
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni incelemeye alındı.

Gölbaşı Seğmenler Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın en üst katında saat 16.30 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, olay sadece maddi hasarla atlatıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
