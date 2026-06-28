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Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Serinlemek için girdiği gölette boğuldu
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde serinlemek için girdiği gölette boğulan 15 yaşındaki Mert Efe Şahin'in cansız bedenine polis dalgıç ekipleri tarafından ulaşıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 15 yaşındaki çocuk, serinlemek için girdiği gölette boğularak hayatını kaybetti. Polis dalgıç ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Balkar beldesinde arkadaşlarıyla beraber serinlemek için gölete giden 15 yaşındaki Mert Efe Şahin, bir süre sonra suda gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık, UMKE ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis dalgıç ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemleri alırken, dalgıç ekipleri ise çocuğu kurtarmak için suya dalış yaptı. Polis dalgıç ekiplerinin gölet içerisinde yaptığı çalışmalar sonucunda Mert Efe Şahin'in cansız bedenine ulaşıldı. Şahin'in cenazesi, olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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