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Kız çocuğu fotoğraf çekilirken korkulukların arasında göle düştü

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Hatay'da iki kız çocuğunun göl kenarında fotoğrafını çekmek isteyen baba hayatının en kötü anını yaşadı. Fotoğraf çekilirken çocuklardan biri korkulukların arasından bir anda göle düştü. Babası göle atlayarak kızı kurtarırken korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Yenişehir Gölü'nde korku dolu anlar yaşandı. Güzel havayı fırsat bilip göle gelen baba ve iki çocuğu fotoğraf çekilmeye başladı.

ÇOCUK BİR ANDA GÖLE DÜŞTÜ

Baba, kızlarının gölün önünde fotoğrafını çekerken küçük kız, korkulukların arasından bir anda göle düştü. Kızının göle düştüğünü gören baba hemen arkasından atlayarak kızını kurtardı. Kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kız çocuğu fotoğraf çekilirken korkulukların arasında göle düştü

"AİLELER ÇOK DİKKAT ETMELİ"

Görgü şahidi Zeyit Maraşlı, "Her hafta sonu göle insanlar gelip fotoğraf çekiyorlar. Bu hafta sonu ve havada güzel olduğu için bir aile geldi. Bir baba ve iki çocuğu vardı. Görünmez bir kaza oldu. Babası, küçük kızın korkulukta fotoğrafını çekiyordu. Kimse anlamadan kız, korkuluktan aşağıya düştü. Küçük kızı kurtardılar ve kötü bir şey olmadı. Bu tarz olaylar çok olmuyor ama arada sırada oluyor. Buraya gelen aileler çok dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle küçük çocuklar varsa çok dikkatli olmaları lazım. Çünkü çocuklar korkuluk aralarında düşebilirler." ifadelerini kullandı.

Kız çocuğu fotoğraf çekilirken korkulukların arasında göle düştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN İLIN - 3.Sayfa
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıEnflasyona Ezdirilen:

Korkuluk aralarından düşebilir çocuklar demek yerine o korkuluğa bir file çeksenize ulan madem ara ara kazalar yaşanıyor bu kadar mı ..... sınız

Yorum Beğen240
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Haber Yorumlarıhakan cebcioğlu:

Bi zahmet korkulukları değiştirsinler. illa bir çocuğun ölmesini beklemesinler.

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Haber YorumlarıAbdullah Çiftçi:

O korkulukları çocukların düşmeyeceği şekilde yapmak zor olmasa gerek ama ihaleler boş tenekelere verilince böyle oluyor

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Haber YorumlarıYasin Pala:

Restorandaki duyarlı kardeşim e selam

Yorum Beğen132
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Haber YorumlarıMuhabbet Kuşu:

sansliymis ki kurtarabilmis acı sonla bitebilirdi vicdan azabiyla yaşamak zorunda kalırdı bir omur

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Haber YorumlarıENSON:

Önlem alınmayı bilmeyen ülkemin insanları , işletme sahibi goya gölete bariyer yapmış ama küçük çocukları hiç düşünmemiş, Türkiyede bir alışkanlık var bir şey olmaz… ama oluyor…

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Haber YorumlarıSamet GÜR:

korkuluklar düşmana güven dosta korku salıyor

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Haber YorumlarıGÖRÜNMEZ ADAM:

Korkulukları değişmeli

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Haber YorumlarıLokman Babacan:

Ülke tam bir hindistan oldu bir file çekmek cokmu zor insana biraz değer. Verin

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

o korkulugu adam gibi yapsaniza kardesim... bir hesap yapin kardesim, ortalama yuksekligi ne kadar olmali, des3ndeki araliklarin max min olculeri nasil ne kadar olmali... yuh yani ya. o korkuluk oraya koruma amacli defil estetik amacli konmus...

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