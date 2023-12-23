Göksun'da Define Arayan Yabancı Uyruklular Suçüstü Yakalandı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yabancı uyruklu 2 kişi, define ararken jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Yantepe Mahallesi'nde izinsiz kazı yapılacağı ihbarı aldı. Akşam saatlerinde Yantepe Mahallesi'nde kazı çalışması yapan yabancı uyruklu A.S. (37) ve İ.H. (21) Göksun Jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Yakalananların üzerinden kürek, kazma, balyoz, keser, büyük boy elektronik dedektör, küçük boy elektronik dedektör, el feneri, dedektöre ait batarya ve el çantası malzemeler ele geçirildi.

Suçüstü yakalanan 2 kişi hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet (İzinsiz Kazı Yapmak)" suçundan adli tahkikat başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ