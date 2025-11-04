Gökhan Tombak Cinayetinde Aile İstinafa Başvurdu

Burdur'da evinin önünde kimliği belirsiz kişilerce öldürülen ve 6 sanığın da beraat ettiği Gökhan Tombak cinayetinin davasında aile karara itiraz ederek istinafa başvurdu.

Bucak ilçesine bağlı Karaaliler köyünde 1 Aralık 2022 tarihinde yaşanan olayda, Gökhan Tombak, kimliği belirsiz kişilerce tüfek ile öldürülmüştü. Jandarmanın yaptığı incelemeler sonucu gözaltına alınan Hasan U. (56) ve Emrah T. (28) çıkarıldığı mahkemenin ardından 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı. Bir süre cezaevinde kalan iki şüpheli, delil yetersizliğinden tahliye edilmişti. Olayla ilgili 29 Eylül'de görülen 9. davada tutuksuz yargılanan sanıklardan Hasan U., Emrah T., Ahmet U. (28), Ahmet S. (28), Muhammet A. (22), ve Selahattin A. mahkeme heyeti tarafından beraat kararı verildi. Maktul Gökhan Tombak'ın ailesi ve avukatları tarafından karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. - BURDUR