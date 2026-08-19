Haberler

Gökçeada'da Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Yapıldı

Gökçeada'da Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar başkanlığında, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kemal Yavaş ve İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Serdar Kurt'un katılımıyla İlçe Güvenlik ve Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ilçenin genel güvenlik durumu, kamu düzeni, trafik güvenliği ve kurumlar arası koordinasyon konuları ele alındı. Kaymakam Acar, güvenlik birimlerinin koordineli ve kararlı şekilde çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Kaymakam Osman Acar başkanlığında İlçe Güvenlik ve Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi.

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar başkanlığında; İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kemal Yavaş ve İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Serdar Kurt'un katılımıyla İlçe Güvenlik ve Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda; ilçenin genel güvenlik ve asayiş durumu, kamu düzeninin korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar, trafik güvenliği ve alınan tedbirler değerlendirilerek kurumlar arası koordinasyon kapsamında yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Kaymakam Osman Acar, "Gökçeada'mızın huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla güvenlik birimlerimizin koordinasyon içerisinde, etkin ve kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürecek" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Oktay Saral "Sıra sende" demişti! Alparslan Kuytul ve eşi gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Plajdaki tesettürlü kadınları videoya çekip hakaret yağdırdılar

Bulun bu alçakları! Plajda tesettürlü kadınları kayda alıp...

Maç sonucu rezil görüntü! Yorumu size bırakıyoruz

Sözün bittiği yer! Yorumu size bırakıyoruz
Şehit yakınları ve gazilerin 38 gündür süren oturma eylemine müdahale

Şehit yakınları ve gazilere gece yarısı müdahale
Sevgilisini darbettiği gerekçesiyle ceza alan Ozan Güven’den yıllar sonra gelen itiraf

Sevgilisini darbetmişti: Ünlü oyuncudan yıllar sonra gelen itiraf
Arif Ahmet Denizolgun'un mezarının açılacağını duyan cemaat mensupları Karacaahmet Mezarlığı'nda toplandı

Mezarın açılacağını duyan Süleymancılar, Karacaahmet’e akın etti
Fenerbahçe taraftarından Kerem Aktürkoğlu'na tepki

F.Bahçe taraftarından yıldız isme tepki! Oyundan çıkarken olanlar oldu
Kucak dolusu para verip sıfır otomobil alan kadına büyük şok

Kucak dolusu para verip sıfır otomobil alan kadına büyük şok