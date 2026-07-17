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Gökçeada'da turizm sezonu için Genişletilmiş Güvenlik ve Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi

Gökçeada'da turizm sezonu için Genişletilmiş Güvenlik ve Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Kaymakam Osman Acar başkanlığında turizm sezonunda huzur ve güvenliğin değerlendirildiği Genişletilmiş Güvenlik ve Asayiş Toplantısı düzenlendi. Toplantıda yaz yoğunluğuna karşı alınacak önlemler, trafik düzeni, sahil güvenliği ve acil durum koordinasyonu ele alındı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Kaymakam Osman Acar başkanlığında, ilçenin turizm sezonunda huzur ve güvenliğinin değerlendirilmesine yönelik Genişletilmiş Güvenlik ve Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi.

Gökçeada'da düzenlenen Genişletilmiş Güvenlik ve Asayiş Toplantısı toplantıya İlçe Emniyet Amiri, İlçe Jandarma Komutanı, Sahil Güvenlik Bot Komutanları ile ilgili güvenlik birimlerinin amirleri katıldı. Özellikle yaz sezonunda artan ziyaretçi yoğunluğu dikkate alınarak, Gökçeada'da vatandaşların ve misafirlerin huzur ve güven içerisinde vakit geçirebilmeleri amacıyla alınacak tedbirler kapsamlı şekilde ele alındı.

Toplantıda; turizm sezonunda uygulanacak güvenlik önlemleri, trafik düzeni ve denetimleri, kamu düzeninin korunması, sahil ve mesire alanlarında alınacak tedbirler, acil durumlara yönelik koordinasyon çalışmaları ile asayişe ilişkin güncel konular değerlendirildi. İlgili kurumlar arasında iş birliği ve koordinasyonun daha da güçlendirilmesine yönelik yapılacak çalışmalar da istişare edildi.

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Osman Acar, Gökçeada'nın huzur ve güven ortamının korunmasının en önemli öncelikleri olduğunu belirterek; "Gökçeada'nın, Türkiye'nin en güvenli ilçelerinden biri olma özelliğini daha da güçlendirmek için tüm kolluk kuvvetlerimizle birlikte gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın ve ilçemizi ziyaret eden misafirlerimizin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla gerekli tüm tedbirleri kararlılıkla almaya devam edeceğiz" dedi.

Kamu düzeninin korunması, suçla etkin mücadele ve vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda, ilgili kurumların koordinasyon içerisinde çalışmalarını aralıksız sürdüreceği ifade edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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