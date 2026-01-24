Haberler

Gökçeada'da suç oranları yüzde 40 azaldı

Gökçeada'da suç oranları yüzde 40 azaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gökçeada'da gerçekleştirilen İlçe Güvenlik ve Asayiş Toplantısı'nda, suç oranlarının yaklaşık yüzde 35-40 oranında düştüğü bildirildi. Kaymakam Osman Acar, güvenlik tedbirlerinin artarak devam edeceğini belirtti.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde gerçekleştirlen İlçe Güvenlik ve Asayiş Toplantısında yürütülen kararlı ve koordineli çalışmalar sayesinde suç oranlarında yaklaşık yüzde 35-40'ın üzerinde bir düşüş sağlandı.

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar'ın başkanlığında İlçe Güvenlik ve Asayiş Toplantısı gerçekleştirildi. Kaymakamlık makamında düzenlenen toplantıda, ilçenin mevcut güvenlik durumu kapsamlı şekilde değerlendirilirken, alınan ve alınması planlanan tedbirler ele alındı.

Toplantıda konuşan Kaymakam Osman Acar, göreve geldikleri günden bu yana yürütülen kararlı ve koordineli çalışmalar sayesinde Gökçeada'da suç oranlarında yaklaşık yüzde 35-40'ın üzerinde bir düşüş sağlandığını ifade etti. Bu başarının, başta emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimleri olmak üzere tüm kurumların uyumlu çalışmasının bir sonucu olduğunu vurguladı.

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, tedbirlerin daha da sıkılaştırılacağını vurgulayarak "Tedbirlerimizi daha da sıkılaştırarak Gökçeadamızı Türkiye'nin en huzurlu ve güvenli ilçelerinden biri haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarımız, eksiksiz bir koordinasyon ve yüksek bir sorumluluk bilinciyle adamızın huzur ve güvenliğini temin etmeye devam edecektir" dedi.

Toplantının sonunda Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, ilçe kaymakamlığı olarak tüm kurumlarla iş birliği içinde gerekli her türlü tedbiri almaya devam edeceklerini belirterek, Gökçeada'nın daha müreffeh, daha yaşanabilir, güvenli ve huzurlu bir ilçe haline dönüşmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin

Gece yarısı gelen depremden sonra uzmanından dikkat çeken sözler
Trump 'Grönland' mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu

Trump "Grönland" mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu
Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı

Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyede "getirmeyin" uyarısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sinem Kobal'dan iddialara Atatürklü yanıt: Yok öyle bir like

O akıma destek verdiği iddia edildi! Bayraklı paylaşımla cevap verdi
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu

2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş

Eleştiriler sonrası Şimşek'ten yeni hamle! 10 bin lira ek maaş geliyor
Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı

Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı
Sinem Kobal'dan iddialara Atatürklü yanıt: Yok öyle bir like

O akıma destek verdiği iddia edildi! Bayraklı paylaşımla cevap verdi
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Cemaat de imam da minare de var fakat cami yok

Fıkra gibi olay! Cemaat de imam da minare de var fakat cami yok