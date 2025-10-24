Gökçeada'da Sel Felaketi: Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yaşanan sel nedeniyle zarar gören ekili ve dikili alanlarda hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Gökçeada ilçesinde 22 Ekim gecesi itibariyle etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçe sular altında kaldı. Gökçeada'ya bağlı Kaleköy köyünde bazı evler, tarım arazileri, iş yerleri sular altında kaldı. Uğurlu köyünde ise sağanak yağış nedeniyle oluşan toprak kaymasıyla yol kapandı. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince zarar görmüş ekili ve dikili alanlarda hasar tespit çalışmaları aralıksız devam ediyor. - ÇANAKKALE