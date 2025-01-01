Gökçeada'da Rahatsızlanan Vatandaş Tıbbi Tahliye ile Hastaneye Kaldırıldı
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince tıbbi tahliyeye alındı ve hastanede tedavi altına alındı.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde bir vatandaş rahatsızlandı. Rahatsızlanan vatandaşın tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildi.
Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir vatandaş tahliyesi için durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirildi. Ekipler, rahatsızlanan vatandaşın tıbbi tahliyesini gerçekleştirdi. Çanakkale'ye getirilen vatandaş hastanede tedavi altına alındı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa