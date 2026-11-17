Gökçeada'da ölü bulunan 25 yaşındaki astsubay Miraç Özen Malatya'da toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde görev yaptığı sırada evinde ölü bulunan 25 yaşındaki Malatyalı astsubay Miraç Özen, memleketi Malatya'da törenle toprağa verildi. İkindi namazının ardından Malatya Şehir Mezarlığı'nda defnedilen Özen'in törenine askeri yetkililer katıldı.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde görev yaptığı sırada evinde ölü bulunan 25 yaşındaki Malatyalı astsubay Miraç Özen, memleketi Malatya'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Miraç Özen'in cenazesi, ikindi namazına müteakip Malatya Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Törene askeri yetkililer, vatandaşlar ve Özen'in yakınları katıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı