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Gökçeada'da 8 Yaşındaki Çocuğun Tıbbi Tahliyesi Gerçekleştirildi

Gökçeada'da 8 Yaşındaki Çocuğun Tıbbi Tahliyesi Gerçekleştirildi
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan 8 yaşındaki çocuk, tıbbi tahliye ekipleri tarafından kurtarıldı. Testis torsiyonu teşhisi konulan B.G., ambulansla tedavi için Çanakkale'ye sevk edildi.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan 8 yaşındaki çocuğun tıbbı tahliyesi Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirildi.

Gökçeada ilçesinde Testis torsiyonu konulan B.G. (8) rahatsızlandı. Çanakkale 112 Acil Çağrı Merkezi'nden gelen tıbbi tahliye talebi üzerine hasta B.G'nin tahliyesi için Batı Marmara Grup Komutanlığına bilgi verildi. Sağlık Güvenlik Botuna alınan B.G., sağ ve bilinci açık olarak Kabatepe Feribot iskelesine getirildi. İskelede bekleyen ambulansa alınan çocuk, Çanakkale'de tedavi altına alındı. - ÇANAKKALE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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