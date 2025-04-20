Gökçeada'da 8 Yaşındaki Çocuğun Tıbbi Tahliyesi Gerçekleştirildi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan 8 yaşındaki çocuğun tıbbı tahliyesi Sahil Güvenlik ekiplerince gerçekleştirildi.

Gökçeada ilçesinde Testis torsiyonu konulan B.G. (8) rahatsızlandı. Çanakkale 112 Acil Çağrı Merkezi'nden gelen tıbbi tahliye talebi üzerine hasta B.G'nin tahliyesi için Batı Marmara Grup Komutanlığına bilgi verildi. Sağlık Güvenlik Botuna alınan B.G., sağ ve bilinci açık olarak Kabatepe Feribot iskelesine getirildi. İskelede bekleyen ambulansa alınan çocuk, Çanakkale'de tedavi altına alındı. - ÇANAKKALE