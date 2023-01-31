GÖKÇEADA BELEDİYESİ'NE 'YOLSUZLUK' OPERASYONU; BAŞKAN VE 4 KİŞİ GÖZALTINDA - EKİYLE YENİDEN 3. Sayfa Haberleri ÇANAKKALE'de Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' iddiasıyla düzenlenen operasyonda Başkan Ünal Çetin'in de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. ÇANAKKALE'de Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' iddiasıyla düzenlenen operasyonda Başkan Ünal Çetin'in de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sabah saatlerinde Gökçeada Belediyesi'ne 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' operasyonu düzenledi. Operasyonda Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Belediye İmar Müdürü S.D., kamu çalışanı E.B ile müteahhitler R.G. ve B.B. gözaltına alındı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa Ünal Çetin Gökçeada 3. Sayfa Güncel Haberler

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