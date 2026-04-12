Yunanlılar Türk balıkçı teknesini taciz etti

Yunanlılar Türk balıkçı teknesini taciz etti
Gökçeada'da avlanan balıkçı İlker Özdemir, uluslararası sularda Yunan Sahil Güvenliği tarafından taciz edildi. Türk Sahil Güvenlik botunun müdahalesi sonrası Yunan botu bölgeden uzaklaştı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde geçtiğimiz yıllarda Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarına kafa tutan balıkçı İlker Özdemir, uluslararası sularda Zürafa kayalıkları mevkiinde avlanırken Yunan Sahil Güvenliğinin tacizine uğradı. Bölgeye gelen Türk Sahil Güvenlik botu sonrası Yunan Sahil Güvenlik bölgeden uzaklaştı.

Gökçeada ile Semadirek Adası arasındaki Zürafa kayalığında avlanmak için denize açılan balıkçı İlker Özdemir, uluslararası sularda olmasına rağmen Yunan Sahil Güvenliği'nin tacizine maruz kaldı. Yunan botunun, rotasından çıkmadan ilerleyen Özdemir'in teknesinin çevresinde hızla turlayıp taciz anları personel tarafından anbean kaydedildi. Balıkçı İlker Özdemir o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

İlker Özdemir, kayda aldığı anlarda şunları söyledi: "Büyük, silahlı bir gemi yollamışlar. Yapacak bir şey yok, mücadele ediyoruz. Zürafa kayalığı bölgesinde avlanıyoruz, yine aynı yerlerdeyiz. Bunlar yapmaktan vazgeçmiyor, biz de vazgeçmeyeceğiz. Kayığımız sac, daha güvenilir onlar da biliyorlar. Çok yakın geçtiler."

Öte yandan, bir süre sonra bölgeye gelen Türk Sahil Güvenlik botunu gören Yunan Sahil Güvenlik ise bölgeden uzaklaştı. - ÇANAKKALE

