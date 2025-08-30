Magazin Bahane'de taciz iddiaları masaya yatırıldı: Oyunculuk medyanın en kirli mahallesi

Haberler.com stüdyosunda yayınlanan Magazin Bahane programının bu haftaki bölümünde Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, son günlerde sanat ve cemiyet dünyasında öne çıkan taciz iddialarını masaya yatırdı. Programda, oyunculuk sektöründe yaşanan sorunlar, geçmişten günümüze değişen toplumsal algılar ve medya dünyasındaki skandallar detaylı şekilde tartışıldı. Kalaycıoğlu, sektördeki sorunların köklü nedenlerine değinirken, Solaker ise özellikle Yeşilçam döneminden bugüne taşınan taciz algısının dönüşümünü değerlendirdi.

TACİZ İDDİALARI SANAT VE CEMİYET DÜNYASINDA GÜNDEMDE

Gökay Kalaycıoğlu, son dönemde ortaya çıkan taciz iddialarının magazin ve sanat dünyasını derinden sarstığını belirterek, "Oyunculuk sektörü maalesef medyanın en kirli mahallelerinden biri" dedi.

OYUNCULUK SEKTÖRÜNDE TACİZ İDDİALARI TARTIŞILIYOR

Hakan Solaker, sanat dünyasında yaşanan taciz iddialarının uzun yıllardır süregelen bir sorun olduğuna dikkat çekerek, "Taciz kültürü Yeşilçam'dan geliyor ama artık çok şey değişti" ifadelerini kullandı.

"TECAVÜZ TACİZİN AĞABABASI, BUNU ZERRİN ÖZER YAŞADI"

Kalaycıoğlu, konuyla ilgili açıklamasında, "Tecavüz, tacizin en ağır boyutudur. Bu travmayı yaşayan isimlerden biri de Zerrin Özer'dir" diyerek çarpıcı bir örnek verdi.

"ERKEKLER DE İSTİSMAR YAŞIYOR AMA SÖYLEYEMİYOR"

Programda ayrıca erkeklerin de istismara maruz kaldığı fakat toplum baskısı nedeniyle çoğu zaman konuşamadığı konusuna değinildi. Kalaycıoğlu, "Bu sadece kadınların değil, erkeklerin de yaşadığı bir sorun" diyerek toplumsal bir farkındalık çağrısında bulundu.