Göğüs Ağrısı Şikayetiyle Hastaneden Helikopterle Sevk

Göğüs Ağrısı Şikayetiyle Hastaneden Helikopterle Sevk
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Bahçesaray ilçesinde göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye başvuran 60 yaşındaki hasta, gerekli tetkik ve tedavi için helikopter ambulansla Van'a sevk edildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 60 yaşındaki hasta, ileri tetkik ve tedavi amacıyla helikopter ambulansla Van'a sevk edildi.

Durumu değerlendiren hekimlerin kararı üzerine, hastanın daha kapsamlı bir merkezde tedavi görmesi gerektiği belirtildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı'na bağlı helikopter ambulans devreye sokuldu. Bahçesaray Devlet Hastanesi'nden alınan hasta, helikopter ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Elazığspor Başkanı, Vanspor deplasmanına böyle gitti! Fondaki müziğe dikkat

Vanspor deplasmanına böyle gitti! Fondaki müziğe dikkat
DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek! Tarih belli oldu

DEM Parti, MHP'yi ziyaret edecek! Tarih, yer ve saat belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes ekran başına! Milli yıldızlarımızın final maçı şifresiz kanalda

Milli yıldızlarımızın final maçı şifresiz kanalda
ABD, 200 yıldır kullanılan parayı tedavülden kaldırıyor

Darphane devrede! 200 yıllık para tedavülden kalkıyor
Türk profesörün şakasını dünya basını gerçek sandı, röportaj isteyen bile oldu

Profesörün şakasını dünya basını gerçek sandı! Röportaj bile istediler
Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Tekrar aday olma derdim yok' sözlerine itiraz

Bahçeli'den Erdoğan'ın o sözlerine itiraz: Yolundan cayma hakkı yok
ABD basını: Trump, Güney Kore'deki askerlerini geri çekmeyi planlıyor

Trump'ın hamlesi ülkenin uykularını kaçırdı! Askerlerini geri çekiyor
Şampiyon takım ligden çekilme kararı aldı: Bizim kıymetimiz bilinmedi

Şampiyon takım ligden çekilme kararı aldı
Süper Lig'e son bilet! 1. Lig'de play-off finalinin adı belli oldu

Süper Lig'e son bilet! 1. Lig'de play-off finalinin adı belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.