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Göçmen kaçakçılığı operasyonu: 29 organizatör ve 723 düzensiz göçmen yakalandı

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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından ülke genelinde göçmen kaçakçılığı operasyonu yapıldığını duyurdu. Operasyon kapsamında 29 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 723 düzensiz göçmen yakalandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya göçmen kaçakçılığı operasyonunda 29 organizatör ve 723düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz.

Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekânları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında;

388 bin 809 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde;

26 bin 621 personel, 8 bin 524 ekip ile 5 bin 228 noktada; 4 bin 505 metruk bina, 7 bin 634 umuma açık yer, 475 terminal ve 6 bin 36 diğer yerler olmak üzere toplam 18 bin 650 yer kontrol edildi."

GERİ GÖNDERME İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

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Göçmen kaçakçılığı operasyonu: 29 organizatör ve 723 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: Haberler.com / Sergen Taban - 3.Sayfa
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