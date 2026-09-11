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GKRY’deki Larnaka Havalimanı’nda bomba alarmı: Roma uçağındaki 190 yolcu tahliye edildi

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Güney Kıbrıs Rum Yönetim’inde (GKRY) bulunan Larnaka Havalimanı’nda kalkışa hazırlanan Roma uçağına yönelik bomba ihbarı nedeniyle uçaktaki 190 yolcu tahliye edildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetim'inde (GKRY) bulunan Larnaka Havalimanı'nda kalkışa hazırlanan Roma uçağına yönelik bomba ihbarı nedeniyle uçaktaki 190 yolcu tahliye edildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetim'inde (GKRY) bulunan Larnaka Havalimanı'nda bomba alarmı verildi. Yerel saatle 11.10'da Larnaka Havalimanı'ndan İtalya'nın başkenti Roma'ya hareket etmesi planlanan yolcu uçağına yönelik bomba ihbarı yapıldı.

İngilizce gönderilen tehdit mesajında, uçakta bulunan bagajın içerisinde bomba bulunduğu ve bombanın "20 dakika içerisinde patlayacağı" yazıldı. İhbarın ardından güvenlik protokolleri devreye sokulurken, uçağın kalkışına izin verilmedi.

Uçakta bulunan yaklaşık 190 yolcu tahliye edilerek terminal binasına götürüldü. Yolcuların yeniden güvenlik kontrolünden geçirildi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra bomba imha uzmanları da havalimanına sevk edildi.

Bagajlar tek tek kontrol ediliyor

Tehdit mesajının ardından uçaktaki bagajlar da boşaltılarak kontrole alındı. Polis ekipleri, özel eğitimli bomba arama köpekleriyle bagajları kontrol etmeye başladı.

Güvenlik önlemleri kapsamında bomba tehdidinin yapıldığı uçağın yakınında bulunan başka bir uçakta bölgeden uzaklaştırıldı. Uçağın kabin bölümünde de ayrıntılı arama yapılacağı, herhangi bir şüpheli bulguya rastlanmaması halinde yolcuların yeniden uçağa alınacağı belirtildi.

Şu ana kadar uçakta veya bagajlarda patlayıcı bulunduğuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Güvenlik kontrolleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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