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Kayıp Elmas Demir'in Cenazesi Bulundu

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kenti açıklarındaki gemi kazasında kaybolan 20 kişiden biri olan Eskişehirli Elmas Demir’in cenazesinin bulunduğu ve yarın Eskişehir’de getirilerek defnedileceği bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarındaki gemi kazasında kaybolan 20 kişiden biri olan Eskişehirli Elmas Demir'in cenazesinin bulunduğu ve yarın Eskişehir'de getirilerek defnedileceği bildirildi.

Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora olmuş, kazada 12 kişi hayatını kaybederken 241 yolcu kurtarılmış, 16 kişi ise kaybolmuştu. Türk Silahlı Kuvveti ekiplerinin katılımı ile Eskişehirli 5 çocuk annesi Elmas Demir'in (58) de aralarında olduğu kayıp vatandaşların bulunması için bölgede geniş çaplı arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalar sonucunda, Demir'in cenazesinin bulunduğu öğrenildi. Demir'in cenazesinin yarın öğle namazını müteakip Eskişehir'deki İlahiyat Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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