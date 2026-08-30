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KKTC Girne açıklarında yolcu gemisi battı

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Girne'de 279 kişilik katamaran tipi yolcu gemisi kıyıdan 2,5 km açıkta battı. Kaptan su aldığını fark edip geri dönmek istedi ancak başarılı olamadı. Sahil Güvenlik ve çevre tekneler kurtarma çalışması başlattı, bölgeye ambulanslar sevk edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde 279 kişinin bulunduğu Filo Denizciliğe ait katamaran tipi yolcu gemisi, kıyıdan yaklaşık 2,5 kilometre açıkta battı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında gemi battı. Girne kıyısından yaklaşık 2,5 kilometre açıkta seyreden geminin kaptanının, geminin kıç bölümünden su aldığını fark ettiği ve bunun üzerine geri dönme girişiminde bulunduğu ancak bu girişimin başarılı olmadığı öğrenildi. Gemide toplam 279 kişinin bulunduğu belirtilirken, olayın ardından bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Sahil Güvenlik arama kurtarma ekiplerinin batan gemiye müdahale ettiği ve yolcuları kurtarmaya başladığı bildirildi. Çevrede bulunan ve kıyıdaki çok sayıda teknenin de yardım amacıyla batmakta olan gemiye doğru ilerlediği görüldü.

Bölgeye ambulanslar sevk edildi

Olayda kaç kişinin yaralandığı ve yaralıların sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
KKTC'nin Girne açıklarında 279 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı

Girne açıklarında can pazarı! 279 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı
Haberler.com
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