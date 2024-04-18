Giresun'un Bulancak ilçesinde silahlı kuyumcu soygunu şüphelileri yakalandı

Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen silahlı kuyumcu soygunuyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti yaptığı yazılı açıklamada, "Bulancak'ta bir kuyumcu dükkanında kar maskeli şahıslar tarafından işlenen yağma suçu kapsamında polis ve jandarma ekiplerimizin yoğun çalışmaları neticesinde olayın şüphelileri olan E.B., S.C., S.T. yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Değerli güvenlik güçlerimize özverilerinden dolayı teşekkür ediyor; Bulancak esnafına, işyeri çalışanlarına, olayda hafif yaralanan 2 vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi. - GİRESUN