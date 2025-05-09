Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde saldırı: Vali açıklama yaptı

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti : "Olayın faili gözaltında"

GİRESUN - Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, bugün Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde bir kişinin ölümü bir kişinin de ağır yaralanması ile sonuçlanan olayın zanlısının yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Olay sonrası okula gelerek yetkililerden bilgi alan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, açıklamalarda bulunarak "Bugün 09.35 sıralarında Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde KHK 696 Sayılı, kadrolu işçi personeli olan 1972 doğumlu şüpheli A.T., iki bayan personele saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırı sonrasında maalesef mağdurlardan birisi rahmetli oldu. Diğer personelin ise tedavisi devam ediyor. Bu menfur saldırıyı nefretle kınıyorum. Hepimizin başı sağolsun" dedi.

"696 Sayılı KHK kapsamında kadrolu olarak gözüküyorlar. Geçici hükümlü kadrosundan geçilip geçilmediği tetkik edilecek"

Vali Serdengeçti, olayı gerçekleştiren şahısla ilgili olarak ise "Bizim 696 Sayılı KHK kapsamında kadrolu olarak gözüküyorlar. Geçici hükümlü kadrosundan geçilip geçilmediği tetkik edilecek. Bu bizim kanunlarımızla ilişkili, 5 yıldır bu personel Milli Eğitim camiamızda çalışıyor. Son ana kadar bu anlamda bir sıkıntı yoktu. Hatta ücretsiz izindeydi. Bunun neden kaynaklandığıyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır. İdari soruşturma da başlatıldı. Fail gözaltında. Öğrenciler açısından bir sıkıntı mevcut değil" diye konuştu.

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, okulun bugün olay sonrası tatil edildiğini, eğitim öğretimin uygun zamanda tekrar başlayacağını sözlerine ekledi.