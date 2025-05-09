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Giresun'daki Silahlı Saldırıda İki Kız Kardeş Hayatını Kaybetti
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Giresun'un Aksu Mahallesi'nde bir güvenlik görevlisi, okulda temizlik görevlisi olan iki kız kardeşi silahla vurarak öldürdü. Olayın faili daha önceki suçlarından dolayı cezaevine girmişti.

Giresun'un Aksu Mahallesi'nde bulunan Sosyal Bilimler Lisesi'nde bugün sabah saatlerinde iki kız kardeşi silahla vurarak ölümüne neden olan okulun güvenlik görevlisi şahsın daha önce silahla yaralama ve tehdit suçlarından 3 kez cezaevine girip çıktığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Sosyal Bilimler Lisesi'nde güvenlik kadrosunda çalışan A.T. (53), henüz bilinmeyen bir nedenle okulun hizmetli kadrosunda temizlik görevlisi olarak çalışan Rana Çavuş Gökçin (27) ve ablası Yonca Çavuş'u (30) silahla vurdu. Olay sonrası okula çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlisi çağrılırken, ağır yaralanan 2 kadına müdahale edildi. Tüm müdahalelere rağmen Yonca Çavuş olay yerinde hayatını kaybederken, evli olan kardeşi Rana Çavuş Gökçin ise hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Gökçin de hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan A.T. yakalanarak gözaltına alınırken, şahsın daha önce silahla yaralama ve tehdit suçlarından 3 kez cezaevine girip çıktığı ve son olarak cezaevinden tahliye olduktan sonra eski hükümlü kadrosundan topluma kazandırılmak için okulda işe alındığı belirlendi. A.T.'nin Giresun Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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