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Giresun'da Yeğen Tarafından Bıçaklanan Kişi Yaşamını Yitirdi

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Giresun'un Akçalı köyünde yalnız yaşayan Veysel Aktan, yeğeni Ali A. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay yerinde yapılan incelemede, Aktan'ın vücudunun birçok yerinden kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Zanlı gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Giresun'un Akçalı köyünde yeğeni tarafından bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Akçalı köyünde yalnız yaşayan amcası Veysel Aktan'ın (65) yanına misafir olarak gelen Ali A. (29) henüz bilinmeyen bir nedenle amcasını bıçaklayarak öldürdü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede olay yerinde hayatını kaybeden Veysel Aktan'ın cinsel organıyla beraber vücudunun birçok yerinden kesilerek öldürüldüğü belirlendi.

Olay sonrası zanlı Ali A. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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