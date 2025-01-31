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Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
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Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 4 kişi tutuklandı. Operasyonda 14,41 gram esrar, 6,55 gram metamfetamin ve 14 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri F.T., M.A.D., R.D. ve Ö.K. isimli şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerden toplamda 14,41 gram esrar, 6,55 gram metamfetamin, 14 adet ecstasy hap ve 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 4 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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