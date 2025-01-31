Giresun'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Giresun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri F.T., M.A.D., R.D. ve Ö.K. isimli şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerden toplamda 14,41 gram esrar, 6,55 gram metamfetamin, 14 adet ecstasy hap ve 6 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 4 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - GİRESUN