Giresun'da traktör uçuruma yuvarlandı, sürücü ve oğlu kurtuldu

Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Tepeköy köyünde sürücünün vitesi karıştırması sonucu 150 metrelik uçuruma yuvarlanan traktörden bağa-oğul atlayarak kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Tepeköy köyünden Çayır Yayla'ya seyir halinde bulunan Bayram A. (40) idaresindeki traktör yol güzergahına yuvarlanan taşları temizlemek için durdu. Yol temizlendikten sonra tekrar hareket etmek isteyen Bayram A., vitesi karıştırarak ileri yerine geri vitese attığı traktör 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Son anda traktörden atlayan sürücü Bayram ve oğlu Erdem A.(18) kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu, traktör ise kullanılmaz hale geldi. - GİRESUN