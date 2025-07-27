Giresun'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Giresun'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Yaralılar hastanelere sevk edildi ve hayati tehlikeleri bulunmadığı bildirildi.

Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bektaş-Bulancak karayolunda Bulancak istikametine giden Züfer Okay (69) yönetimindeki 28 AAB 438 plakalı otomobil, Küçükdere köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Züfer Okay ile araçta bulunan yolcular Handan Yeşiltepe (42), Burak Aydoğ Savaşkan (19), Sevgi Okay (42), Mustafa Kayra Yeşiltepe (13) ve Nehir Yeşiltepe (15) yaralandı. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra İlhan Özdemir Devlet Hastanesi ve Bulancak Devlet Hastanesine sevk etti. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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