Giresun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Giresun'un Görele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı fındık bahçesine yuvarlandı. Sürücü hayatını kaybederken, bir yolcu yaralandı.

Giresun'un Görele ilçesine bağlı Karakeş köyünde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Karakeş köyünden Köprübaşı mevkiine seyir halinde olan Turan Fison'un kullandığı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metre yükseklikten fındık bahçesine yuvarlandı. Kazada sürücü Turan Fison ve araçta bulunan A.K. yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Turan Fison, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. A.K.'nın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
