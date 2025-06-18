Giresun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Giresun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Giresun'un Yağlıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 72 yaşındaki Mehmet Çağlar olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Bahattin Ç. ise hafif yaralandı. Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akköy köyünde, Mehmet Çağlar'ın (72) kullandığı 34 FNT 19 plakalı otomobil, köy yolunda kontrolden çıkarak yol dışına savruldu. Çağlar olay yerinde yaşamını yitirirken, araçta bulunan Bahattin Ç. hafif yaralandı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili adli tahkikat başlatılırken, jandarma olay yerinde inceleme yaptı. Yetkililer, özellikle köy yollarında sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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