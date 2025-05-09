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Giresun'da Sosyal Bilimler Lisesi'nde Korkunç Olay: İki Kadın Vuruldu

Giresun'da Sosyal Bilimler Lisesi'nde Korkunç Olay: İki Kadın Vuruldu
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Giresun'un Aksu Mahallesi'ndeki Sosyal Bilimler Lisesi'nde güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi iki kadını silahla vurarak ağır yaraladı. Olayda bir kadın hayatını kaybederken diğeri hastanede yaşam mücadelesi verdi. Şüpheli gözaltına alındı.

Giresun'un Aksu Mahallesi'nde bulunan Sosyal Bilimler Lisesi'nde bugün sabah saatlerinde okulun güvenlik görevlisi, okulun hizmetli kadrosunda çalışan bir kadını ve onun kız kardeşini silahla vurdu. Olayda kardeşlerden biri olay yerinde, ağır yaralanan kız kardeşi ise hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sosyal Bilimler Lisesi'nde güvenlik kadrosunda çalışan A.T. (53), henüz bilinmeyen bir nedenle okulun hizmetli kadrosunda temizlik görevlisi olarak çalışan Rana Çavuş Gökçin (27) ve ablası Yonca Çavuş'u (30) silahla vurdu. Olay sonrası okula çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlisi çağrılırken, ağır yaralanan 2 kadına müdahale edildi. Tüm müdahalelere rağmen Yonca Çavuş olay yerinde hayatını kaybederken, evli olan kardeşi Rana Çavuş Gökçin ise hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Gökçin de hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan A.T. yakalanarak gözaltına alınırken, şahsın cezaevinden tahliye olduktan sonra eski hükümlü kadrosundan topluma kazandırılmak için okulda işe alındığı öğrenildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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