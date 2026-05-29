Giresun'da sağanak nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı

Giresun'da öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli yağış, ulaşımda aksamalara neden oldu. Derelerde su seviyesinin yükselmesi sonucu Bulancak ilçesine bağlı Elmalı köyü ile Kovanlık Belde Merkezi arasındaki yol tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.

Edinilen bilgilere göre, kent genelinde etkili olan sağanak yağış sonrası dere yataklarında su debisi hızla yükseldi. Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Su seviyesinin yol platformuna ulaşması üzerine sürücü ve yayaların can güvenliğini sağlamak amacıyla ilgili kurumlar tarafından inceleme yapıldı. Bu kapsamda 28-75 Kontrol Kesim No'lu İl Yolu'nun 25'inci ile 29'uncu kilometreleri arasında kalan bölüm, saat 14.00 itibarıyla araç ve yaya trafiğine geçici olarak kapatıldı. Bölgede görev yapan ekiplerin yağışın şiddeti ile su debisini anlık olarak takip etmektedir. Su seviyesinin düşmesinin ardından gerekli kontrollerin yapılarak ve yolun yeniden ulaşıma açılması sağlanacaktır" denildi.

Öte yandan vatandaşların resmi kurumların uyarı ve yönlendirmelerine dikkat etmeleri istenirken, olumsuz hava koşulları devam ettiği sürece alternatif güzergahların kullanılması ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması tavsiye edildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı