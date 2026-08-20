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Giresun Selinde Kayıp İçin Ceset Bulundu

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Giresun Keşap'ta 13 Ağustos'ta meydana gelen selde kaybolan M.A.'ya ait olabilecek bir erkek cesedi Trabzon'da bulundu. Adli tıp incelemesi başlatıldı; kayıp yakınları teşhis edemedi, arama çalışmaları sürüyor.

Giresun'da 13 Ağustos günü yaşanan sel olayında kaybolan vatandaşlardan birine ait olabileceği ceset bulundu.

Giresun'un Keşap ilçesinde 13 Ağustos günü yaşanan sel felaketinde ilçeye bağlı Karadere köyü mevkiinde Karabulduk deresinin taşması sonucu bir araç sel sularına kapılmıştı. Araçta bulunan 3 kişiden biri kendi imkanlarıyla sağ kurtulmayı başarmıştı. Kayıp 2 vatandaş için geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları yürütülüyordu. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda kayıp vatandaşlardan M.A.H'nin (16) cansız bedeni 18 Ağustos günü dere kenarında bulunmuştu. Kayıp diğer vatandaş M.A (45) için arama çalışmaları devam ediyor.

Giresun Valiliği, 19 Ağustos tarihinde Trabzon'un Ortahisar ilçesinde denizde bir erkek cesedinin bulunduğunu ve cesedin kayıp M.A.'ya ait olup olmadığının belirlenmesi için adli tıp sürecinin başlatıldığını bildirdi. Kayıp yakınlarının, bulunan cesedin M.A.'ya ait olup olmadığını teşhis edememesi üzerine arama çalışmalarına devam edildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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