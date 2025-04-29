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Giresun'da Polis Aracının Çarptığı Kadın Hastanede Hayatını Kaybetti

Giresun'da Polis Aracının Çarptığı Kadın Hastanede Hayatını Kaybetti
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Giresun'da polis aracının çarpması sonucu ağır yaralanan Gizem Yaşar Çolaker, hastanede 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Giresun'da geçen hafta Karadeniz Sahil Yolu'nda polis aracının çarptığı 36 yaşındaki Gizem Yaşar Çolaker, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Karadeniz Sahil Yolu'nun Taşbaşı Parkı mevkiinde meydana geldi. Araçtan indikten sonra üst geçide doğru yürüyen Çolaker'e, emniyet şeridinde ilerleyen bir polis aracı çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak Çolaker, hastanede verdiği 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Özel bir bankada çalıştığı öğrenilen Gizem Yaşar Çolaker'in ölümüyla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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