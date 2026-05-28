Giresun'da otomobil dereye uçtu: Karı-koca hayatını kaybetti

Giresun'un Karadoğa Yaylası'nda kontrolden çıkan otomobilin dereye uçtuğu kazada karı-koca hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Karadoğa Yaylası'ndan Güce ilçesine seyir halinde bulunan Sefer Akgün idaresindeki 28 ADN 343 plakalı Fiat Tofaş otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Sefer Akgün ile eşi Nazmiye Akgün olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçta bulunan gelinleri N.A. ise yaralı olarak kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN

