Giresun'da Maskeli Hırsızlar Kuyumcuyu Soydu

Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kuyumcuyu soyan maskeli hırsızlar, çalıntı araçla kaçtı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kuyumcu maskeli 2 kişi tarafından dakikalar içerisinde soyuldu. Edinilen bilgilere göre, ilçenin İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanına ellerinde pompalı tüfekle giren 2 kişi, işyeri sahibini etkisiz hale getirerek çaldıkları altınlarla olay yerinden araçla kaçtı. Çalıntı olduğu öğrenilen araçla kaçan 2 şüpheliyi polis her yerde ararken, çalınan altın miktarı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN