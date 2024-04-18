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Giresun'da Maskeli Hırsızlar Kuyumcuyu Soydu

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Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kuyumcu maskeli 2 kişi tarafından soyuldu. Hırsızlar çalıntı araçla kaçtı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kuyumcuyu soyan maskeli hırsızlar, çalıntı araçla kaçtı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kuyumcu maskeli 2 kişi tarafından dakikalar içerisinde soyuldu. Edinilen bilgilere göre, ilçenin İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanına ellerinde pompalı tüfekle giren 2 kişi, işyeri sahibini etkisiz hale getirerek çaldıkları altınlarla olay yerinden araçla kaçtı. Çalıntı olduğu öğrenilen araçla kaçan 2 şüpheliyi polis her yerde ararken, çalınan altın miktarı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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