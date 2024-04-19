Giresun'da kuyumcudaki silahlı soyguna ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kuyumcudaki silahlı soyguna ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Bulancak Mahallesi Şemsettin Caddesi'ndeki kuyumcuda, maske ve silahlı soygunla ilgili olduğu öne sürülen şüpheliler S.T. (17), S.C. (17) ve Ethem B.'nin (53) emniyetteki sorguları tamamlandı.

Polis ekiplerince Bulancak Adliyesi'ne getirilen 3 şüpheli, savcılık sorgularının ardından "nitelikli yağma, gasp ve kişiyi hürriyetinden alıkoyma" suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklanan zanlılar Espiye L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - GİRESUN