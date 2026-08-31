Giresun'da Konar Göçerler Arasında Gerginlik

Giresun'da Aksu Festival Alanı'nda konaklayan konar göçerler arasında çıkan olaya polis ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, bir süredir Aksu Mahallesi'ndeki festival alanında konaklayan konar göçerler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, kalabalığın içerisinde çıkan olaya müdahale ederek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Müdahale sırasında kısa süreli gerginlik yaşanırken, kalabalığın dağılması amacıyla polis ekiplerinin havaya ateş açtığı iddia edildi.

Öte yandan olay sırasında konar göçerlerden bazı kişilerin Karadeniz Sahil Yolu'ndan geçen araçlara taş ve sopalarla saldırdığı öne sürüldü. Yaşananlar nedeniyle bölgede kısa süreli hareketlilik yaşandı. Olayın ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini artırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı