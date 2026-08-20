Giresun'da kaza sonrası ölüm: Bekçi tutuklandı
Giresun’da meydana gelen trafik kazasının ardından çıkan tartışmada bir kişiyi öldüren bekçi tutuklandı.
Giresun'da meydana gelen trafik kazasının ardından çıkan tartışmada bir kişiyi öldüren bekçi tutuklandı.
Olay, 18 Ağustos tarihinde Keşap ilçesi Dokuztepe köyü kavşağında meydana geldi. Yaşanan trafik kazasının ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Giresun İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yaptığı öğrenilen bekçi S.Ç., yanında bulunan tabancayla araç içerisindeki Salim Atmaca'ya ateş etti. Başından vurulan Atmaca olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıs, kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.