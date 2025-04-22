Giresun'da Kaza: İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı, 2 Yaralı

Giresun'da bariyerleri aşarak karşı şeride geçen araç, başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Karadeniz Sahil Yolunda Trabzon istikametinden Ordu yönüne seyir halinde olan Ü.A. idaresindeki 34 ZD 8833 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerleri aşıp karşı şeride geçti. Otomobil, Ordu'dan Trabzon yönüne ilerleyen E.Ç. yönetimindeki 52 AEV 579 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler Ü.A. ve E.Ç.'ye ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Yaralıları daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde hamile olduğu belirlenen E.Ç., Giresun Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nden Giresun Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN