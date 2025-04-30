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Giresun'da Kayıp Yusuf Alim Dere Kenarında Ölü Bulundu

Giresun'da Kayıp Yusuf Alim Dere Kenarında Ölü Bulundu
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Giresun'un Doğankent ilçesinde kaybolan 43 yaşındaki Yusuf Alim, arama çalışmalarının sonunda dere kenarında ölü bulundu. Alim'in cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Giresun'un Doğankent ilçesinde dünden bu yana kayıp olarak aranan 43 yaşındaki Yusuf Alim, dere kenarında ölü bulundu.

İlçeye bağlı Güdül köyünde yaşayan Alim'in dün akşam saatlerinde evinden ayrılmasının ardından kendisinden haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgede AFAD, jandarma ekipleri ve köylüler tarafından arama çalışması başlatıldı. Bugün öğle saatlerinde Yusuf Alim'in cansız bedeni, ilçeye bağlı Oyraca köyü yakınlarında Harşıt Çayı kenarında bulundu.

Alim'in cenazesi otopsi için Tirebolu İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucu netlik kazanacağı bildirildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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