Giresun'da riskli bölgedeki kayalar kaldırılırken kopan kaya parçası evin içerisine girdi

Giresun'un Görele ilçesinde riskli bölgedeki kayaların kaldırılması sırasında kopan bir kaya parçası bir eve girdi. Olay anında evde kimsenin olmaması, büyük bir faciayı önledi.

Giresun'un Görele ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde riskli bölgedeki kayaların parçalanarak kaldırıldığı çalışmada kopan bir kaya parçası, yuvarlanarak eve girdi. Olay anında evde kimsenin bulunmaması faciayı önledi.

Görele ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde riskli bölgedeki kayaların parçalanarak kaldırılması için çalışma başlatıldı. Çalışmalar sırasında kopan bir kaya parçası, yuvarlanarak Güzel Korkmaz'a ait evin çatısından içeri girerek maddi hasara yol açtı. Kopan kayanın eve girdiğini gören Güzel Korkmaz büyük şaşkınlık yaşadı.

Kayanın evin içerisine girdiğinde evin boş olduğunu ifade eden Korkmaz, "Daha önce evin yukarısında heyelan olmuştu. Müracaat ederek heyelan riskinin giderilmesini istemiştik. Gelen yetkililer yaptıkları keşfin ardından çalışma başlattılar. Biz evde yokken yapılan çalışmada kopan kaya parçası evin içerisine girmiş. Çok şükür bir facia yaşanmadı. Meydana gelen maddi hasarın da giderileceğini söylediler" dedi.

Giresun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, afet önleyici tedbirler kapsamında Bahçelievler Mahallesi 147 Ada 97 Parsel'deki konutun arkasında askıda bulunan taşların düşürülmesi işinin ihale edildiği ve yüklenici firma tarafından çalışmalara başlandığı belirtildi. Açıklamada, çalışma süresince konutun boşaltılarak gerekli önlemlerin alındığı ifade edilerek, "Çalışma esnasında askıdaki taş yuvarlanarak söz konusu olay meydana gelmiştir. Meydana gelen olay sonucunda oluşan maddi hasar, sözleşme gereği yüklenici sorumluluğundadır. Hasarın giderilmesi ve konutun eski haline getirilmesiyle ilgili çalışmalar, idaremiz kontrolünde süratle başlatılmıştır" denildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
