Giresun'da Karadeniz Sahil Yolu'nda Trafik Kazası: 13 Yaralı

Giresun'da Karadeniz Sahil Yolu'nda Trafik Kazası: 13 Yaralı
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Giresun'un Güce ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun'un Güce ilçesi kesiminde meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Karadeniz Sahil Yolu'nda Güce kavşağında A.H. idaresindeki 28 M 6128 plakalı minibüs ile E.B. yönetimindeki 28 AEA 912 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada her iki aracın sürücüleri ile minibüs ve otomobilde bulunan H.K., Ö.F.Ö., N.G., M.Y.Ö., S.Ç.S., Ö.Y., G.Y., A.Y.K., İ.K., P.G. ve T.S. isimli 11 yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Giresun'daki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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