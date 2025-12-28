Haberler

Giresun'da kar engeli: 39 köy yolu ulaşıma kapandı

Giresun genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 39 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapalı yolların açılması için 7/24 çalışma yürütüyor.

Giresun genelinde etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı ilçelerde ulaşımı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İl genelinde 39 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Giresun İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından paylaşılan açıklamada, il genelinde kar yağışı nedeniyle toplam 39 köy yolunda ulaşım sağlanamadığı, ekiplerin, kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürüldüğü belirtildi.

En fazla etkilenen ilçe Alucra oldu

İl Özel İdaresi sorumluluk alanında bulunan 499 köy yolu ile Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ağı içerisindeki 48 köy yolu olmak üzere Giresun genelinde toplam 547 köy yolu bulunuyor. Kar yağışından en fazla etkilenen ilçe ise Alucra oldu.

Alınan bilgiye göre, Alucra'da 29, Şebinkarahisar'da 4, Çanakçı'da 3, Piraziz'de 2 ve Doğankent'te 1 olmak üzere toplamda 39 köy yolunda ulaşım sağlanamazken, diğer ilçelerdeki yolların ekiplerin yoğun çalışmaları sayesinde açık tutulduğu bildirildi. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
